Первый коммерческий запуск состоялся с космодрома Восточный

Ракета с британскими спутниками стала первой, запущенной в 2020 году с космодрома в Амурской области.

Ракета с британскими спутниками стала первой, запущенной в 2020 году с космодрома в Амурской области.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb была успешно запущена с космодрома Восточный в Амурской области. Это был первый запуск с этой площадки в 2020 году, а также первый коммерческий полет. Для космодрома — это шестой пуск с 2016 года.

В декабре "Роскосмос" планирует еще один запуск - с космодрома Куру во Французской Гвиане.