Матвиенко подвела итоги работы парламентского измерения СНГ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на заседании Совета глав стран-участников Содружества независимых государств (СНГ).

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на заседании Совета глав стран-участников Содружества независимых государств (СНГ).

Мероприятие состоялось 18 декабря под председательством Узбекистана. В ходе выступления Матвиенко отметила, что в условиях растущей конфронтации в международных отношениях увеличивается значение объединяющей силы парламентской дипломатии.

Кроме того, Матвиенко выразила отдельную благодарность лидерам стран СНГ за оказанную поддержку этого формата.

"Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ является ключевым институтом, который уже более 28 лет объединяет парламентариев содружества. За это время принято свыше 560 модельных законов и нормативных актов", — сказала она.

Матвиенко отметила, что в разработке этих законопроектов принимают участие парламентарии всех стран без исключения.