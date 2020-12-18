Собянин перечислил новые категории граждан для прохождения вакцинации

Вакцинация от коронавируса в Москве станет доступна для новых категорий граждан со следующей недели. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Вакцинация от коронавируса в Москве станет доступна для новых категорий граждан со следующей недели. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Вакцинация от COVID-19 постепенно набирает обороты. В Москву поступают дополнительные партии препарата, а строительство производства "Спутника V" в технополисе "Москва" подходит к концу.

Власти расширили список граждан, которые могут получить прививку от коронавируса. В их число вошли сотрудники сферы транспорта, энергетики, промышленности и СМИ. Иммунитет смогут приобрести в общей сложности около миллиона москвичей. Они снизят риск заражения для себя и своих близких, написал Собянин в личном блоге.