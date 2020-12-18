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16:01   18 Декабря 2020
Общество

Российские следователи не присутствовали на опросе Навального в Берлине

Российские следователи не присутствовали на опросе Навального в Берлине

Следователи из России не присутствовали на допросе блогера Алексея Навального в Берлине, заявил на брифинге официальный представитель Минюста ФРГ Мариус Лебер. 

Беседа берлинской полиции с Навальным не означает удовлетворения запросов России о правовой помощи по инциденту. Основателя признанного иноагентом ФБК опросили в качестве свидетеля, подтвердил Лебер.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, следовавшего рейсом Томск — Москва. Пассажирский лайнер экстренно посадили в омском аэропорту, после чего его доставили в больницу. Через несколько дней по просьбе супруги его транспортировали в берлинскую клинику Charite.

Зарубежные медики якобы обнаружили в его крови частицы нервно-паралитического вещества из семейства "Новичок". При этом российские врачи не подтвердили отравление. Кроме того, создатель вещества, как и другие эксперты, опровергли эту версию, поскольку доза химиката сразу бы убила его.

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#россия #фрг #полиция #навальный

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