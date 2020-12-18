Инсайдеры заявили о болезни премьера Словакии

Глава Кабмина Словакии Игор Матович заболел коронавирусом. Об этом сообщили источники в федеральном правительстве.

Глава Кабмина Словакии Игор Матович заболел коронавирусом. Об этом сообщили источники в федеральном правительстве.

В последний раз Матович появлялся на публике 16 декабря, на заседании Центрального штаба по преодолению кризисных ситуаций, где рассматривалось состояние борьбы с коронавирусной инфекцией в республике. На брифинге он сравнил коронавирус с коммунистами.

"Это тоже были пришельцы, которые нам портили жизнь и не разрешали свободно дышать. Сейчас у нас здесь пришелец коронавирус", — заявил Матович.

Ранее СМИ Словакии сообщали, что коронавирус подтвержден у министра сельского хозяйства Словакии Яна Мичовского. Он отправился на домашний карантин. Также на этой неделе COVID-19 заболел действующий депутат парламента Петер Пеллегрини.