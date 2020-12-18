На деревню от дедушки. Правой руке Байдена нашли работу в глубинке

Журналисты The New York Times видят Камалу Харрис на посту секретаря по сельскому развитию.

Новая администрация избранного президента США Джозефа Байдена еще не приступила к работе, а журналисты уже обсуждают возможные политические перестановки. Так, колумнист газеты The New York Times (NYT) Томас Фридман предположил, что Камалу Харрис зря назначили на пост вице-президента. Полномочия этой должности весьма ограничены, пишет эксперт, а темнокожей стороннице Байдена впору заняться американской деревней.

«Камала Харрис слишком умна и энергична, чтобы быть просто вице-президентом, на должности с небольшим количеством официальных обязанностей. Я бы хотел, чтобы избранный президент Джо Байден дал ей более важную работу: назначил фактическим секретарем по сельскому развитию, который будет отвечать за разрыв между сельской Америкой и остальной частью страны», — считает Фридман.

Пока что современная американская деревня на стороне действующего президента Дональда Трампа, объясняет журналист NYT. Во время президентской гонки 2020 года он отвоевал голоса сельских жителей, а демократы, хоть и привели своего кандидата к власти, но были потеснены республиканцами в обеих палатах Конгресса США.

«Демократы не должны обманывать себя: Байден выиграл эти выборы, едва победив пригороды и городские центры в ключевых штатах, где как раз много людей решили, что они хотят видеть в Белом доме именно Трампа», — говорится в материале NYT.

Если Демпартия и дальше будет игнорировать сельских жителей, которые до последнего остаются сторонниками Трампа, то она просто «сойдет с ума», уверен Фридман. Чтобы убедить американскую глубинку встать на сторону Байдена, нужно следовать определенной стратегии. Для начала, появляться на публике лично, а не искать поддержки через интернет. Ведь социальные связи у деревенских жителей развиты не в пример обитателям мегаполисов, которые предпочитают общение в интернете.

«Здесь люди придут к вам посреди ночи, чтобы рассказать что-то, но они не будут писать об этом в Facebook», — сообщила Эмили Ларсон, мэр города Дулут, что в штате Миннесота.

После можно заняться главной проблемой сельской местности в США – отсутствием бесперебойного доступа в интернет. От этого зависит местная экономика и элементарный комфорт людей. Америке нужна новая федеральная кредитная программа, которая предложит деревням и общинам беспроцентные займы на обустройство широкополосного интернета.

Со всеми этими задачами лучше всего справится именно Камала Харрис, полагает автор статьи. Она может стать не только первой темнокожей женщиной на посту вице-президента США, но тем человеком, который первым будет прислушиваться к сельским жителям. В будущем это укрепит позиции демократов в Сенате, а Республиканская партия будет окончательно деморализована.

Американская деревня в период пандемии столкнулась с серьезными трудностями, и не все из них удалось решить силами Республиканской партии. На фоне этого Харрис действительно может выступить неким переговорщиком между сельской местностью и условной Силиконовой долиной. Политического опыта ей не занимать, а приверженность демократическим ценностям делает из нее «человека компромисса», объяснил главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров.

«Сельская Америка сейчас переживает не лучшие времена. Администрация Дональда Трампа оказывала сильную поддержку, но пандемия свела на нет большую ее часть. Камала Харрис – человек компромисса, но то, чем предлагают ей заняться [журналист NYT] – это задачи Конгресса, которые распределяет средства, в том числе и на сельское хозяйство. Личность вице-президента тут не при чем. Поэтому обращать внимание нужно на финансовую, а не исполнительную власть в США», — заявил эксперт.

«Завоевывать» деревню Камала Харрис может и на своем нынешнем посту, куда попала тоже не зря, добавил Петров. Правая рука Джо Байдена – командный игрок, а при разных американских лидерах человек на посту вице-президента выполнял разные функции. Какой стратегии будет следовать победитель недавних выборов пока неизвестно, но лишать Харрис ее должности точно не стоит, заключил американист.

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