Поддержка национализма украинскими властями угрожает целостности государства. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ и соотечественников Константин Затулин.

Поддержка национализма украинскими властями угрожает целостности государства. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ и соотечественников Константин Затулин.

Политик прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что экс-глава Украины Петр Порошенко и его преемник Владимир Зеленский попали в ловушку. По словам Затулина, киевские политики считали, что национализм является сертификатом патриотизма. Однако ни Порошенко, ни Зеленский не обратили внимание на разрушительную силу, которая присутствует в национализме. Поддержание радикальных движений может привести к самораспаду и уничтожению Украины, добавил Затулин.

Ранее Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Зеленский во время предвыборной кампании обещал прекратить войну на Украине. Однако после прихода к власти начал оглядываться на националистические силы.