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15:38   18 Декабря 2020
Политика

Российский политик заявил, что националистические движения разрушат Украину

Российский политик заявил, что националистические движения разрушат Украину

Поддержка национализма украинскими властями угрожает целостности государства. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ и соотечественников Константин Затулин.

Политик прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что экс-глава Украины Петр Порошенко и его преемник Владимир Зеленский попали в ловушку. По словам Затулина, киевские политики считали, что национализм является сертификатом патриотизма. Однако ни Порошенко, ни Зеленский не обратили внимание на разрушительную силу, которая присутствует в национализме. Поддержание радикальных движений может привести к самораспаду и уничтожению Украины, добавил Затулин.

Ранее Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Зеленский во время предвыборной кампании обещал прекратить войну на Украине. Однако после прихода к власти начал оглядываться на националистические силы.

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