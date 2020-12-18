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15:36   18 Декабря 2020
Происшествия

Экс-сотрудника СК задержали по делу о стрельбе в "Москва-Сити"

Экс-сотрудника СК задержали по делу о стрельбе в "Москва-Сити"

Столичные правоохранители считают, что бывший следователь занимался фальсификацией доказательств при рассмотрении уголовного дела.

Ходатайство об аресте экс-сотрудника Следственного комитета поступило в Басманный суд. Фигуранта уголовного дела о стрельбе в "Москва-Сити" обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств, а также в привлечении к ответственности невиновного, сообщили в пресс-службе дворца правосудия.

По данным следствия, бывший сотрудник СК мог подменить гильзы, которые нашли на месте перестрелки у бизнес-центра. После участия в расследовании он уволился из органов и занимался адвокатской деятельностью.

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