Экс-сотрудника СК задержали по делу о стрельбе в "Москва-Сити"

Столичные правоохранители считают, что бывший следователь занимался фальсификацией доказательств при рассмотрении уголовного дела.

Столичные правоохранители считают, что бывший следователь занимался фальсификацией доказательств при рассмотрении уголовного дела.

Ходатайство об аресте экс-сотрудника Следственного комитета поступило в Басманный суд. Фигуранта уголовного дела о стрельбе в "Москва-Сити" обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств, а также в привлечении к ответственности невиновного, сообщили в пресс-службе дворца правосудия.

По данным следствия, бывший сотрудник СК мог подменить гильзы, которые нашли на месте перестрелки у бизнес-центра. После участия в расследовании он уволился из органов и занимался адвокатской деятельностью.