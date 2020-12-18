Заседание по делу MH17 назначили на 15 сентября 2021 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) проведет заседание по делу крушения малайзийского Boeing MH17 15 сентября 2021 года. Об этом заявили в Министерстве юстиции Украины.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) проведет заседание по делу крушения малайзийского Boeing MH17 15 сентября 2021 года. Об этом заявили в Министерстве юстиции Украины.

Суд намерен провести обмен мнений по MH17 между Россией и Нидерландами до сентября следующего года. В преддверии заседания Украина ответила более чем на 50 вопросов. Такой комментарий дал уполномоченный по делам ЕСПЧ в Минюсте Незалежной Иван Лищина в своем Facebook.