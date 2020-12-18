Колпинскому суду придется прослушать песню Моргенштерна "Я съел деда"

Колпинский районный суд прослушает на заседании песню исполнителя Моргенштерна "Я съел деда", поскольку специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности композиции.

Колпинский районный суд прослушает на заседании песню исполнителя Моргенштерна "Я съел деда", поскольку специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности композиции.

Прокуратура подала иск в суд Петербурга с требованием запретить трек рэпера Алишера Моргенштерна, сообщила объединенная пресс-служба судов города. В общей сложности в Колпинский суд поступило пять исков, в которых просят признать запрещенными несколько песен.

Мультфильм "Тетрадь смерти" также хотят заблокировать. Следственные органы просят закрыть доступ к еще 49 ссылкам в Сети, по которым можно найти запрещенные материалы. В настоящий момент дела приняты к производству.

Инициаторы иска отметили, что в песнях и мультфильмах присутствуют элементы жестокости, нетрадиционных сексуальных отношений, а также физического и психологического насилия. В прокуратуре уверены, что такой контент негативно сказывается на детях.