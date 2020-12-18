Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:32   18 Декабря 2020
Общество

Колпинскому суду придется прослушать песню Моргенштерна "Я съел деда"

Колпинскому суду придется прослушать песню Моргенштерна "Я съел деда"

Колпинский районный суд прослушает на заседании песню исполнителя Моргенштерна "Я съел деда", поскольку специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности композиции.

Прокуратура подала иск в суд Петербурга с требованием запретить трек рэпера Алишера Моргенштерна, сообщила объединенная пресс-служба судов города. В общей сложности в Колпинский суд поступило пять исков, в которых просят признать запрещенными несколько песен.

Мультфильм "Тетрадь смерти" также хотят заблокировать. Следственные органы просят закрыть доступ к еще 49 ссылкам в Сети, по которым можно найти запрещенные материалы. В настоящий момент дела приняты к производству.

Инициаторы иска отметили, что в песнях и мультфильмах присутствуют элементы жестокости, нетрадиционных сексуальных отношений, а также физического и психологического насилия. В прокуратуре уверены, что такой контент негативно сказывается на детях.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#суд #петербург #моргентштерн #я съел деда

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров