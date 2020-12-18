Песков объяснил необходимость оказания российской помощи Донбассу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил необходимость помощи России для Донбасса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил необходимость помощи России для Донбасса.

Песков заявил, что РФ не сможет остаться равнодушной к судьбам жителей Донбасса, который отвергла Украина.

Ранее Владимир Путин на большой пресс-конференции отметил, что Россия продолжит помогать жителям юго-востока Украины — по словам президента РФ, эта помощь касается поддержания производства, решений социальных вопросов и вопросов инфраструктурного характера. О том, на что в ближайшем будущем рассчитывать жителям Донбасса, подробнее разъяснил Дмитрий Песков.

"К сожалению, о "городе-саде" там говорить не приходится. Потому что не забывайте, что этот регион абсолютно отторгнут Украиной и живет уже не первый год в условиях жесточайшей блокады со стороны своей родины", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он акцентировал внимание на том, что в этих условиях и с учетом проживания на указанной территории большого количества русскоговорящих людей, Россия не может оставаться безучастной к судьбам этих людей.