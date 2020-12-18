Госдума обработает запросы россиян с прошедшей пресс-конференции Путина

Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что абсолютно все вопросы, присланные главе РФ Владимиру Путину, лягут в основу новых законопроектов.

Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что абсолютно все вопросы, присланные главе РФ Владимиру Путину, лягут в основу новых законопроектов.

По его словам, речь идет даже о тех вопросах, которые не были озвучены в прямом эфире. Кроме того, глава фракции обратил внимание на то, что российский лидер показал глубокое понимание социально-политической ситуации внутри государства.

"Владимир Владимирович показал, что приоритеты его работы – это безопасность и благосостояние наших граждан, забота о детях, защита наших ценностей, нашего суверенитета, нашей истории", — сказал он.

Неверов также дал свою оценку заявлению главы государства о парламентских партиях страны. По его словам, он полностью разделяет мнение российского лидера.