Нынешний и предыдущий президенты Украины, сделав ставку на крайнюю форму национализма, завели страну в ловушку и поставили ее на грань самораспада.

Нынешний и предыдущий президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошено, сделав ставку на крайнюю форму национализма, завели страну в ловушку и поставили ее на грань самораспада.

Такое мнение в интервью изданию «Московский комсомолец» высказал заместитель председателя думского комитета по делам СНГ и соотечественников, глава Института Стран СНГ Константин Затулин.

Эксперт прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина. На прошедшей накануне большой пресс-конференции российский глава пообещал, что страна продолжит помогать Донбассу. Он также обратил внимание, что киевские власти загнали Украину в ловушку.

«В словах Путина слышалась приверженность Минским соглашениям, что не устраивает многих на Донбассе. Тем не менее, это все еще официальная позиция России. Вместе с тем, Путин совершенно правильно обратил внимание на ту ловушку, в которую угодили Порошенко и Зеленский», — напомнил Константин Затулин.

По его словам, и Порошенко, и Зеленский считали, что национализма представляет собой «сертификат патриотизма». Но они не учли разрушительную силу, которая присутствует в крайних формах идеологии.

«В результате Украина вовсе может довести себя до самораспада и уничтожения», — подчеркнул эксперт.

Напомним, глава России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, напомнил, что два последних украинских президента – Петр Порошенко и Владимир Зеленский – выигрывали выборы, обещая прекратить военный конфликт в Донбассе. Однако, придя к власти, они забыли о воле большинства украинских избирателей и стали принимать решения с оглядкой на меньшинство, придерживающееся крайне националистических взглядов.