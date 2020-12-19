Супергерой из Рязани. Как вице-губернатора Грекова пиарили перед Путиным

Роль вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова в пожаре на военном полигоне все еще непонятна. Разбираемся, кого он спасал и спасал ли вообще.

Удивительная ситуация произошла на пресс-конференции президента 17 декабря. Россия узнала о настоящем супергерое и по совместительству вице-губернаторе Рязанской области Игоре Грекове, но рязанцы опровергают героизм чиновника.

По словам обратившейся к Владимиру Путину журналистки «МК Рязань» Александры Безукладовой, вице-губернатор лично вынес из пожара на территории воинской части в Скопинском районе семь человек — мать с двумя детьми и четырех пожилых людей. И даже получил контузию, утверждает сотрудница медиа.

«Беременная» Безукладова подчеркнула, что государственную награду Грекову просят вручить жители региона. На ее беду после пресс-конференции эти самые жители региона стали давать публичные комментарии уже без посредничества Безукладовой. Оказалось, все не так однозначно.

Кто же герой?

По словам жителя Рязани Сергея Ожередова, при тушении пожара действительно имел место героизм, но не Грекова, а простых рязанцев — самого Ожередова, начальника местной пожарной службы Игоря Герасимчука и еще четырех мужчин, пришедших на выручку.

Возгорание в воинской части произошло 7 октября — начались взрывы боеприпасов, был введен режим ЧС. Более суток, вплоть до 11 часов утра 8 октября (к этому времени пожар был ликвидирован) Грекова на территории охваченного огнем склада не было, свидетельствует Ожередов. Его слова подтверждает и пожарный, прибывший на вызов.

«Мы честно выполняли то, что необходимо делать, эвакуировали население. Да, было страшно, было очень страшно. Но этих людей не было. Вот нами была создана группа, плюс еще несколько человек, которых тут нет, по эвакуации населения. Я как начальник пожарной команды войсковой части 55443-РК заявляю, что Грекова не было», — говорит Игорь Герасимчук в видеообращении, опубликованном Telegram-каналом Mash 18 декабря.

Впрочем, всплеск негодования подозрительно героическим вице-губернатором в сети начался еще до обращения ликвидаторов пожара. 17 декабря на шквал обвинений в СМИ пришелся ответ пресс-секретаря губернатора Рязанской области. Он уточнил, что в 2018 году Греков спас тонущего в пруду двухлетнего ребенка, за что получил награду МЧС России.

«Игорь Греков входил в штаб по ликвидации последствий пожара и взрывов на складе в Скопинском районе и пробыл там от начала этого ЧП и до ликвидации его последствий, организовывал работу оперативного штаба на месте происшествия», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.

«Показания» пресс-службы не противоречат тем, что озвучила группа рязанцев — утверждается, что Греков был в штабе пожаротушения с самого начала. Этого не отрицает и сотрудник МЧС Герасимчук: Грекова он действительно видел в штабе — в пяти-шести километрах от места взрывов. Спасать там было некого.

Губернаторский пресс-секретарь уточнил, что на счету Грекова уже 8 спасенных лично им человек — в 2018 году вице-губернатор спас тонущего в пруду двухлетнего ребенка, за что получил награду МЧС России. По данным на сайте правительства области, Греков награжден орденом Дружбы, благодарностью председателя Государственной Думы ФС РФ Сергея Нарышкина, знаком губернатора Ростовской области «За милосердие и благотворительность» и благодарностью детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

От одного до семи спасенных

С числом спасенных Грековым пока неясно. Так, 8 декабря в 12:56 по мск, то есть спустя два часа после ликвидации пожара, «МК Рязань», в котором трудоустроена замолвившая за Грекова словечко перед президентом журналистка, появилась статья под заголовком «Греков спас женщину во время эвакуации в Рязанской области».

Из нее можно узнать, что не только пожилую женщину, а «еще двоих человек» и «ребенка-инвалида». В это время снаряды с территории горящего склада «летали прямо над головами», сообщает рязанское отделение газеты «Московский комсомолец».

Нехитрая арифметика говорит нам о том, что по горячим следам на счету Грекова числилось четыре спасенных души. Перед пресс-конференцией цифры изменились — во время брифинга настаивали, что спасенных было уже семеро.

Глава Скопинского района Александр Боков говорит, что тоже спасал людей — бок о бок с Грековым. Вот как он описывает ситуацию.

«Я выскочил из машины и побежал. Слышу сзади: "Боков!" Повернулся, это уже вице-губернатор подъехал. И тут мы услышали крики. Понимаете, не было понятно, кто кричит. Мужчина или женщина. Криков было много. Мы и побежали. Я в один подъезд, Греков в другой. Я инвалида выносил, Греков пожилую женщину. <...> Я видел троих. Потом ведь взорвался снаряд, я упал, Греков упал. Возможно, потерял сознание, и нас контузило. Открываю глаза и вижу, что Греков мне кричит, понимаю, что кричит, а слов разобрать не могу», — цитирует чиновника портал RZN.info.

По словам Бокова, в суматохе он не заметил, сколько человек спас Греков. Впрочем, рязанца Ожередова, отрицающего участие вице-губернатора в спасении, Боков видел в тот день и подтвердил, что местный житель действительно присутствовал на месте пожара, спасая людей.

Комментарии самого Грекова о ситуации на удивление скромны: говорит, для звания Героя России оценка его действий «преувеличена», этой награды он «не достоин», а спасение семерых человек из огня «геройским не считает». О своем самочувствии чиновник не уточнил, хоть, по словам журналистки, и был контужен при пожаре.

Так спасал или нет?

К сожалению, о спасенных Грековым людях ничего не известно, а ведь окончательное слово за ними. Зато в СМИ полно домыслов: так Telegram-канал «Незыгарь» утверждает, что «рязанские элиты не постеснялись вынести региональную клановую междоусобицу на всю страну». Журналист ВГТРК Андрей Медведев тоже относится к героизму Грекова скептически.

«То есть это же какой специфический способ мышления надо иметь, чтобы пресс-конференцию президента воспринимать, как способ решение своих "шкурняков". Это в 2020-то году. Неужто Греков и впрямь не понимает, в каком прозрачном мире мы живем? Неужто никогда не слышал про соцсети? Правда не думал, что через десять минут после вопроса весь Telegram будет обсуждать, как он регулярно спасает в Рязани детей, котят и старушек?», — заявил Медведев.

Косвенно догадки о политическом пиаре Грекова подтверждают и специалисты. Должность любого чиновника верхушки региональной власти неминуемо связана с «разруливанием» интересов финансовых групп и влиятельных местных структур, отмечает политолог Илья Гращенков. Маловероятно, что вице-губернатор Рязанской области к таким чиновникам не относится, а только и занимается спасением людей.

«Это странно выглядело, как попытка с помощью статуса мероприятия «вкинуть» имя и фамилию с геройским, позитивным бэкграундом. Если у вице-губернатора начнутся проблемы, у него уже всероссийская слава — «это же тот человек, которого собирались наградить после пресс-конференции Путина». Даже если награждения не произойдет. Есть ощущение, что с журналистской точки зрения это абсурдное поведение — задача задавать вопросы президенту, а не командовать, кого наградить. Похоже на внутриэлитные разбирательства», — рассказал эксперт в комментарии «Политике Сегодня».

И все же выбор верить или нет в героизм чиновника стоит перед каждым индивидуально. В конце-концов, пока только и остается, что верить на слово.