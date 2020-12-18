Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:02   18 Декабря 2020
Общество

Замглавы МВД РФ заявил о невозможности легализации наркотиков в России

Замглавы МВД РФ заявил о невозможности легализации наркотиков в России

Мировая тенденция легализации наркотиков никогда не коснется России, пообещал замглавы МВД РФ Игорь Зубов. Он напомнил, что наркомания — это болезнь.

Совместные усилия российских правоохранительных органов перекрыли большинство каналов поступления наркотиков из Афганистана в Россию. Заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов подчеркнул, что наркотики — это зло, наркомания — болезнь, а распространители наркотиков — преступники. Именно поэтому в России никогда не будут легализованы наркотики, чтобы оградить россиян от этого зла.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#наркотики #мвд рф #игорь зубов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров