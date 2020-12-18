Замглавы МВД РФ заявил о невозможности легализации наркотиков в России

Мировая тенденция легализации наркотиков никогда не коснется России, пообещал замглавы МВД РФ Игорь Зубов. Он напомнил, что наркомания — это болезнь.

Мировая тенденция легализации наркотиков никогда не коснется России, пообещал замглавы МВД РФ Игорь Зубов. Он напомнил, что наркомания — это болезнь.

Совместные усилия российских правоохранительных органов перекрыли большинство каналов поступления наркотиков из Афганистана в Россию. Заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов подчеркнул, что наркотики — это зло, наркомания — болезнь, а распространители наркотиков — преступники. Именно поэтому в России никогда не будут легализованы наркотики, чтобы оградить россиян от этого зла.