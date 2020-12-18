14:51 18 Декабря 2020Политика
Песков опроверг наличие эксклюзивных вакцин у Путина
Президент России Владимир Путин не имеет каких-то эксклюзивных вакцин от коронавируса. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин не имеет каких-то эксклюзивных вакцин от коронавируса. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля заявил, что российский лидер пользуется лекарствами, доступными для его соотечественников. Такой комментарий Песков дал в эфире радио "Комсомольская правда" на вопрос о том, почему для президента не изготовят отдельную вакцину от коронавирусной инфекции.