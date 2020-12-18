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14:51   18 Декабря 2020
Политика

Песков опроверг наличие эксклюзивных вакцин у Путина

Песков опроверг наличие эксклюзивных вакцин у Путина

Президент России Владимир Путин не имеет каких-то эксклюзивных вакцин от коронавируса. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что российский лидер пользуется лекарствами, доступными для его соотечественников. Такой комментарий Песков дал в эфире радио "Комсомольская правда" на вопрос о том, почему для президента не изготовят отдельную вакцину от коронавирусной инфекции.

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#путин #песков #вакцина

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