Песков опроверг наличие эксклюзивных вакцин у Путина

Президент России Владимир Путин не имеет каких-то эксклюзивных вакцин от коронавируса. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин не имеет каких-то эксклюзивных вакцин от коронавируса. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что российский лидер пользуется лекарствами, доступными для его соотечественников. Такой комментарий Песков дал в эфире радио "Комсомольская правда" на вопрос о том, почему для президента не изготовят отдельную вакцину от коронавирусной инфекции.