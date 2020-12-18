Путина попросили включить беременных женщин в программу выплат на детей

Единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей предложили распространить на всех беременных женщин. Инициатива направлена президенту России на рассмотрение.

Единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей предложили распространить на всех беременных женщин. Инициатива направлена президенту России на рассмотрение.

Соответствующее обращение общероссийское общественное движение "За жизнь!" направило президенту РФ Владимиру Путину.

Движение одобряет президентские новогодние меры поддержки семей с маленькими детьми. Однако в условиях демографического кризиса эти средства также должны быть выплачены всем беременным женщинам.

"В свете демографического кризиса просим Вас распространить данную меру на все семьи с детьми до рождения, то есть на всех женщин, вставших на учет по беременности. Распространение Вашего новогоднего подарка на детей до рождения поднимет статус беременной женщины, что очень важно для решения демографической проблемы", — обращение цитирует NEWS.ru.

По мнению экспертов, дополнительная помощь многодетной семье в первую тысячу дней жизни ребенка (за 270 дней до рождения и два года после) позволяет сэкономить расходы государства на социализацию, лечение и предотвращение девиантного поведения детей.

Ранее глава России Владимир Путин подписал указ, согласно которому к Новому году семьи получат выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка до семи лет. Большинству граждан деньги перечислят автоматически.