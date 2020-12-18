Песков высказался о семейной жизни Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал личную жизнь президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал личную жизнь президента России Владимира Путина.

По словам Пескова, семейная жизнь российского лидера касается только его самого и близких. Такой комментарий представитель Кремля дал на вопрос журналистов о главе государства. Накануне Путин заявил, что секрет семейного счастья заключается в любви. Президент выступил с таким заявлением на шестнадцатой пресс-конференции 17 декабря.