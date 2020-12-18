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14:45   18 Декабря 2020
Политика

Песков высказался о семейной жизни Путина

Песков высказался о семейной жизни Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал личную жизнь президента России Владимира Путина.

По словам Пескова, семейная жизнь российского лидера касается только его самого и близких. Такой комментарий представитель Кремля дал на вопрос журналистов о главе государства. Накануне Путин заявил, что секрет семейного счастья заключается в любви. Президент выступил с таким заявлением на шестнадцатой пресс-конференции 17 декабря.

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#путин #песков #семья

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