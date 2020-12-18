Сингапурские ученые обнаружили у новорожденных антитела к коронавирусу

Ученые из Сингапура выяснили, несет ли опасность коронавирусная инфекция для детей, которые родились от инфицированных женщин.

Ученые из Сингапура выяснили, несет ли опасность коронавирусная инфекция для детей, которые родились от инфицированных женщин.

В результате исследования с участием 16 женщин оказалось, что дети, которые рождаются от инфицированных COVID-19 матерей, уже имеют антитела против болезни. При этом пока неизвестно, какой уровень защиты могут обеспечить антитела.

Специалисты также не обнаружили доказательств передачи вируса от матери к ребенку во время беременности или родов. Результаты исследования они назвали обнадеживающими. Ученые добавили, что количество антител было выше у тех младенцев, чьи матери были инфицированы ближе ко времени родов.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что испытывать вакцину от коронавируса "Спутник V" на беременных пока не будут. Это произойдет только тогда, когда завершатся ее исследования с участием детей и взрослых, передает телеканал "360".