Песков рассказал, кто сможет раскрыть заказчиков убийства Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что журналисты смогут обсудить убийство политика Бориса Немцова на одной из следующих встреч с Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что журналисты смогут обсудить убийство политика Бориса Немцова на одной из следующих встреч с Владимиром Путиным.

Ранее глава государства заявил, что организаторы убийства найдены. Представитель Кремля посоветовал "освежить вопрос" на предстоящих встречах Путина с журналистами, общественниками или правозащитниками. Сам Песков не располагает информацией о заказчиках убийства политика Бориса Немцова.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. Через два года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки до 20 лет.