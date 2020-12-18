Нелогичные налоги и «полтора землекопа». Владивосток вступился за перевозчиков

Председатель регионального отделения «Партии Роста» в Приморском крае написал письмо министру финансов России с просьбой внести правки в Налоговый кодекс РФ.

Члены «Партии Роста» обратились с письмом к министру финансов РФ Антону Силуанову — команда Бориса Титова недовольна предстоящим переходом с единого налога на вмененный доход на патентную систему.

В документе председатель регионального отделения партии в Приморском крае Кирилл Батанов озвучивает позицию, что нельзя взимать налог за один и тот же объект налогообложения более одного раза за период независимо от региона страны. Но, учитывая разночтения закона со стороны налоговых инспекций, такое происходит, когда речь заходит о патентной системе: перевозчикам вменяют обязанность приобретения патента в каждом регионе, где осуществляется приемка груза.

«Поступила информация о регионах, в которых налоговая инспекция признает патент, приобретенный в месте расположения субъекта предпринимательской деятельности в качестве уплаты налоговых обязательств, в том числе за грузы перевезенные по пути следования до места назначения и обратно. Налоговый кодекс в то же время говорит о том, что патент, выданный на определенный вид деятельности в конкретном регионе, действует только на территории этого региона», — указан другой спорный момент в письме Силуанову.

Сами предприниматели также обращают внимание на несоответствие количества разрешенной техники и разрешенного персонала: так, на 20 единиц транспорта по закону должно приходиться не больше 15 сотрудников.

«Это не поддается логике организации работы по перевозке даже по количеству водителей, кроме которых у предпринимателей так же имеются механики, диспетчеры», — пишет Кирилл Батанов.

Батанов отмечает, что предприниматели и без того измотаны пандемией, и просит Силуанова разъяснить региональным налоговым инспекциям нормы применения статей главы 26.5 НК РФ. Также член «Партии Роста» просит министра выступить с инициативой внесения поправок в Налоговый кодекс РФ, увеличивающих среднесписочную численность сотрудников с 15 до 30 человек.

В разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» председатель регионального отделения партии в Приморском крае уточнил, что планируемый переход похож не на профессиональный проект, а «на фрагментарное исполнение спущенной сверху для галочки задачи».

«В детстве мы смеялись с мультфильма про "полтора землекопа", так и в правительстве на 20 единиц техники выделяют 15 водителей. Вероятно, рассчитывая на автопилоты, — иронизирует политик. — Дурдом и с единым пониманием за что и где платить. Некоторые налоговые уже говорят предпринимателям, что при осуществлении межрегиональных перевозок патент надо приобретать в каждом регионе приемки грузов: ну или туда вести по патенту, а обратно по УСН. Какое-то двойное, тройное и более налогообложение! И это в период, когда малый бизнес пострадал больше всего!»

Письмо в Минфин отправлено сегодня — 18 декабря. На данный момент в «Партии Роста» ждут ответа от главы органа исполнительной власти.