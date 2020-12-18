Тихановскую заставят ответить на вопрос про Крым перед поездкой в Киев

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской перед посещением Киева зададут вопрос о Крыме.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской перед посещением Киева зададут вопрос о Крыме.

По словам украинского министра, Тихановской придется определиться на тему "российской агрессии" и принадлежности полуострова. Ответ на вопрос находится в собственных интересах Тихановской, добавил Кулеба.

"По прибытии в страну первый вопрос СМИ будет: "Чей Крым?" И любой нечеткий ответ сыграет против Тихановской", — заявил глава МИД Украины.

Украинский дипломат добавил, что готов в любой момент по телефону пообщаться с белорусским экс-политиком, а вопросом о Крыме Украина показывает, как заботится о Тихановской.