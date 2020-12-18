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14:19   18 Декабря 2020
Политика

Песков выделил главное в словах Путина по делу Сафронова

Песков выделил главное в словах Путина по делу Сафронова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал позицию российского лидера Владимира Путина по делу в отношении советника Роскосмоса Ивана Сафронова.

Представитель Кремля отметил, что Путин акцентировал внимание на том, была ли передача денег за какую-либо информацию или же нет. По мнению Пескова, в этом надо разобраться следствию.

Президент назвал предательство самым страшным грехом, комментируя дело Сафронова на пресс-конференции. Ранее следствие сообщало, что обнаружило доказательства передачи денег фигуранту за секретную информацию.

Сафронова задержали 7 июля. Сотрудники ФСБ заподозрили его в сотрудничестве с западными спецслужбами. Суд по этому делу проходит в закрытом режиме.

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