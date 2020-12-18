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14:13   18 Декабря 2020
Политика

Песков раскрыл, почему спецслужбы присматривают за Навальным

Песков раскрыл, почему спецслужбы присматривают за Навальным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал причину, по которой российские спецслужбы присматривают за блогером Алексеем Навальным.

Спецслужбы всегда контролируют тех, кто контактирует с их зарубежными коллегами и призывает к насильственной смене власти в России, сказал официальный представитель Кремля.

Причина - "растущие уши специальных служб" других стран, а также "разные высказывания с призывом к свержению власти и так далее", — отметил Песков.

Он добавил, что подобные призывы могут трактоваться как нарушение действующего законодательства РФ.

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#песков #спецслужбы #навальный

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