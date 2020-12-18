Мясников назвал высказывание жителя Алакуртти в адрес врача оскорбительным

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал письмо от жителя Мурманской области, в котором говорилось о проблеме оказания медпомощи в Алакуртти.

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал письмо от жителя Мурманской области, в котором говорилось о проблеме оказания медпомощи в Алакуртти.

Во время ежегодной пресс-конференции президенту РФ Владимиру Путину зачитали соответствующие послание. Мужчина. написавший письмо, отметил, что в селе работает только одна бригада скорой помощи, а в амбулатории принимает врач 86 лет, которая "с трудом может отличить геморрой от ангины".

По словам Мясникова, такие слова являются оскорбительными по отношению к врачу с сорокалетним стажем. Специалист уверен, что содержание письма унижает заслуженного доктора, поскольку такая преданность профессии вызывает уважение.

"Это унижение самого звания российского врача", — подчеркнул Мясников.

Он призвал адресанта извиниться перед доктором и "облегчить душу". Обращаясь к врачу, Мясников отметил, что она нужна людям, том числе и тем, кто "допускает подобные высказывания".

Ранее доктор Мясников опроверг слухи о предложении возглавить Роспотребнадзор. Он заявил, что таких предложений ему не поступало, передает телеканал "360".