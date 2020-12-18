Рар об интересном геополитическом моменте: Путин послал сигнал Западу

Между Россией и западными странами есть точки соприкосновения, несмотря на конфликты и несогласие по ряду вопросов.

Между Россией и западными странами есть точки соприкосновения, несмотря на конфликты и несогласие по ряду вопросов. Такой сигнал, по мнению немецкого политолога Александра Рара, президент РФ Владимир Путин послал Западу в ходе большой пресс-конференции.

Александр Рар в беседе с изданием «Звезда» прокомментировал ответ Владимира Путина на заданный британским журналистом вопрос: несет ли президент России ответственность за непростые отношения с США. В ответе российский лидер, по мнению политолога, воспользовался удачным моментом, чтобы послать Западу сигнал.

«Я думаю, он воспользовался таким интересным моментом, когда в Америке поменялся президент, когда в Германии через несколько месяцев уйдет Меркель. Путин послал сигнал Западу, что у нас есть очень серьезные конфликты и по некоторым вопросам мы просто не сможем никогда согласиться. Но есть шанс где-то договориться и повернуть ситуацию в более положительное русло», — считает Александр Рар.

Также немецкий политолог напомнил, что живущие в Москве корреспонденты иностранных изданий, пишут о России критические вещи, по большей части, в негативном ключе. И российский президент об этом знает.

«Я думаю, его эти вопросы никак не удивили. Вот это был сигнал, который он посылал несколько раз. Я думаю, на Западе хорошо проанализируют его пресс-конференцию и поймут, что есть действительно точки соприкосновения», — заключил Александр Рар.

Накануне, 17 декабря, президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. На мероприятия, отвечая на вопрос журналиста BBC, он сказал, что чувствует ответственность за граждан РФ и сделает все возможное для благо своей страны. Также Путин подчеркнул, что по сравнению с Западом Россия действительно «белая и пушистая».

Говоря о дальнейшем развитии российско-американских отношений, президент отметил, что это во многом будет зависеть от людей, которых избранный президент США Джо Байден наберет в новую администрацию.