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13:57   18 Декабря 2020
Экономика

Центробанк России объяснил погрешность прогноза по инфляции в 2020 году

Центробанк России объяснил погрешность прогноза по инфляции в 2020 году

ЦБ РФ назвал причину отклонения в прогнозе по инфляции в России по итогам 2020 года.

Инфляция складывается выше прогноза Центробанка и по итогам уходящего года ожидается в интервале 4,6-4,9%. Как отметили в пресс-службе регулятора, одной из причин такой погрешности стал рост цен на продукты питания.

Ранее департамент ЦБ прогнозировал инфляцию в диапазоне 3,9-4,2%. Регулятор допустил возможное увеличения показателя годовой инфляции в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

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#центробанк #прогноз #инфляция

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