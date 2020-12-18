Центробанк России объяснил погрешность прогноза по инфляции в 2020 году

ЦБ РФ назвал причину отклонения в прогнозе по инфляции в России по итогам 2020 года.

ЦБ РФ назвал причину отклонения в прогнозе по инфляции в России по итогам 2020 года.

Инфляция складывается выше прогноза Центробанка и по итогам уходящего года ожидается в интервале 4,6-4,9%. Как отметили в пресс-службе регулятора, одной из причин такой погрешности стал рост цен на продукты питания.

Ранее департамент ЦБ прогнозировал инфляцию в диапазоне 3,9-4,2%. Регулятор допустил возможное увеличения показателя годовой инфляции в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.