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13:57   18 Декабря 2020
Экономика

Центробанк прогнозирует возобновление роста экономики РФ весной

Центробанк прогнозирует возобновление роста экономики РФ весной

Изменения в сторону положительной динамики ожидаются по мере нормализации ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Центробанк констатировал, что ухудшение ситуации с коронавирусом оказывает существенно менее значимое сдерживающее влияние на экономическую активность, чем во II квартале текущего года.

"Судя по оперативным данным, в ноябре российская экономика показала околонулевую динамику по отношению к октябрю", — отметили в ЦБ.

Источник в департаменте исследований и прогнозирования Банка России пояснил, что повышенная склонность потребителей к сбережениям будет лидировать до нормализации эпидемиологической обстановки.

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#рф #центробанк #банк россии #рост экономики

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