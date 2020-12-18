Центробанк прогнозирует возобновление роста экономики РФ весной

Изменения в сторону положительной динамики ожидаются по мере нормализации ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Изменения в сторону положительной динамики ожидаются по мере нормализации ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Центробанк констатировал, что ухудшение ситуации с коронавирусом оказывает существенно менее значимое сдерживающее влияние на экономическую активность, чем во II квартале текущего года.

"Судя по оперативным данным, в ноябре российская экономика показала околонулевую динамику по отношению к октябрю", — отметили в ЦБ.

Источник в департаменте исследований и прогнозирования Банка России пояснил, что повышенная склонность потребителей к сбережениям будет лидировать до нормализации эпидемиологической обстановки.