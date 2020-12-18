13:57 18 Декабря 2020Экономика
Центробанк прогнозирует возобновление роста экономики РФ весной
Изменения в сторону положительной динамики ожидаются по мере нормализации ситуации с заболеваемостью COVID-19.
Изменения в сторону положительной динамики ожидаются по мере нормализации ситуации с заболеваемостью COVID-19.
Центробанк констатировал, что ухудшение ситуации с коронавирусом оказывает существенно менее значимое сдерживающее влияние на экономическую активность, чем во II квартале текущего года.
"Судя по оперативным данным, в ноябре российская экономика показала околонулевую динамику по отношению к октябрю", — отметили в ЦБ.
Источник в департаменте исследований и прогнозирования Банка России пояснил, что повышенная склонность потребителей к сбережениям будет лидировать до нормализации эпидемиологической обстановки.