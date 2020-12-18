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13:49   18 Декабря 2020
Экономика

Ключевая ставка Банка России останется на уровне 4,25%

Ключевая ставка Банка России останется на уровне 4,25%

ЦБ следит за развитием ситуации и будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки.

Согласно итогам заседания совета директоров регулятора, ключевая ставка сохранила значение на уровне 4,25% годовых после четырех раундов снижения в этом году.

"В последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России", — сообщили в пресс-релизе Центробанка.

Отмечается, что динамика темпов роста связана с восстановлением спроса после самоизоляции и ослаблением курса рубля.

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#рф #цб #ключевая ставка #банк россии

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