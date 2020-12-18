13:49 18 Декабря 2020Экономика
Ключевая ставка Банка России останется на уровне 4,25%
ЦБ следит за развитием ситуации и будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки.
ЦБ следит за развитием ситуации и будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки.
Согласно итогам заседания совета директоров регулятора, ключевая ставка сохранила значение на уровне 4,25% годовых после четырех раундов снижения в этом году.
"В последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России", — сообщили в пресс-релизе Центробанка.
Отмечается, что динамика темпов роста связана с восстановлением спроса после самоизоляции и ослаблением курса рубля.