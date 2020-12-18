Киберполиция появится в структуре МВД России

Организацию нового подразделения внутри МВД анонсировал замглавы ведомства Игорь Зубов.

Организацию нового подразделения внутри МВД анонсировал замглавы ведомства Игорь Зубов.

По словам Зубова, глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев уже принял соответствующее решение. Заместитель руководителя ведомства сообщил об этом интервью проекту "Лично — детям".

Такой шаг был в том числе продиктован резко возросшим числом киберпреступлений в период пандемии коронавируса.

"Мы сегодня можем говорить о феномене влияния на массовое сознание молодежи в плане изменения ее поведения в деструктивную строну", — заявил чиновник.

Зубов добавил, что, несмотря на рост правонарушений в киберпространстве, общий уровень перступности в России остался на прежнем уровне.