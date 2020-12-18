Украинская чиновница назвала йод и зеленку "останками совка"

Украинцам необходимо провести "декоммунизацию домашних аптек" и отказаться от "останков совка". Об этом заявила экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Украинцам необходимо провести "декоммунизацию домашних аптек" и отказаться от "останков совка". Об этом заявила экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

В ее список "неэффективных" препаратов попали йод и зеленка. Бывший глава Минздрава на своей странице в Facebook призвала граждан использовать "современные и более безопасные" препараты для обработки ран. Кроме того, Супрун выступила против горчичников, оксолиновой мази, обосновав это тем, что средства могут вызвать ожог кожи. Экс-министр также призвала отказаться от мази Вишневского и "Звездочки".

Ульяна Супрун занимала должность главы Минздрава Украины с 2016 по 2019 год. Чиновница запомнилась многочисленными неоднозначными высказываниями. К примеру она заявила, что использование нецензурной лексики "позитивно отразится" на состоянии здоровья.