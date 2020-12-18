ПФР будет принимать заявления на выплаты семьям с детьми в выходные

Отделения Пенсионного фонда России будут работать на выходных в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщила пресс-служба ПФР.

Отделения Пенсионного фонда России будут работать на выходных в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщила пресс-служба ПФР.

Семьи с детьми до семи лет смогут подать заявления на новогодние выплаты на выходных. Пенсионный фонд принял решение работать в таком режиме перед праздниками. Президент России Владимир Путин накануне объявил о предновогодних выплатах. Пять тысяч рублей полагается на каждого ребенка до семи лет включительно. Заявления уже начали поступать в ПФР. Однако многие семьи могут получить выплаты автоматически, если они обращались за средствами летом 2020 года.