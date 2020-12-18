Путин заявил о завершении подготовки плана СНГ по мерам против коронавируса

Президент России Владимир Путин на онлайн-заседании лидеров стран СНГ обсудил вопрос подготовки плана совместных мероприятий, направленных на снижение распространения COVID-19.

Президент России Владимир Путин на онлайн-заседании лидеров стран СНГ обсудил вопрос подготовки плана совместных мероприятий, направленных на снижение распространения COVID-19.

По словам российского лидера, подготовка плана почти завершена. Путин также анонсировал скорое появление новых противокоронавирусных вакцин отечественного производства.

85 регионов России уже получили партии вакцины "Спутник V". Разработкой препарата от COVID-19 занимались сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ. Он был зарегистрирован 11 августа. Массовая вакцинация россиян проходит строго в добровольном порядке.