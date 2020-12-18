Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:23   18 Декабря 2020
Политика

Путин заявил о завершении подготовки плана СНГ по мерам против коронавируса

Путин заявил о завершении подготовки плана СНГ по мерам против коронавируса

Президент России Владимир Путин на онлайн-заседании лидеров стран СНГ обсудил вопрос подготовки плана совместных мероприятий, направленных на снижение распространения COVID-19.

По словам российского лидера, подготовка плана почти завершена. Путин также анонсировал скорое появление новых противокоронавирусных вакцин отечественного производства.

85 регионов России уже получили партии вакцины "Спутник V". Разработкой препарата от COVID-19 занимались сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ. Он был зарегистрирован 11 августа. Массовая вакцинация россиян проходит строго в добровольном порядке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #саммит #снг #пандемия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров