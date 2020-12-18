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13:20   18 Декабря 2020
Экономика

ЦБ РФ отложил срок обязательного перехода на карты "Мир" для пенсионеров

ЦБ РФ отложил срок обязательного перехода на карты "Мир" для пенсионеров

Банк России перенес сроки обязательного перехода получателей пенсионных и социальных выплат на карты платежной системы "Мир" с 1 января на 1 июля 2021 года.

В информационном письме регулятор рекомендует банкам дистанционно работать с клиентами, чтобы своевременно выпустить и доставить им карты. В случае истечения срока карты финансовым организациям рекомендовали продолжить осуществлять выплаты до 1 июля.

Перевод платежей Пенсионного фонда в этом году откладывается уже второй раз из-за пандемии. До этого была обозначена дата 1 января 2021 года. Все, кто получает выплаты от государства на банковские карты, должны оформить карту "Мир". На карты иностранных платежных систем (Visa, MasterCard) деньги поступать не будут.

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