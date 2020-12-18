ЦБ РФ отложил срок обязательного перехода на карты "Мир" для пенсионеров

Банк России перенес сроки обязательного перехода получателей пенсионных и социальных выплат на карты платежной системы "Мир" с 1 января на 1 июля 2021 года.

Банк России перенес сроки обязательного перехода получателей пенсионных и социальных выплат на карты платежной системы "Мир" с 1 января на 1 июля 2021 года.

В информационном письме регулятор рекомендует банкам дистанционно работать с клиентами, чтобы своевременно выпустить и доставить им карты. В случае истечения срока карты финансовым организациям рекомендовали продолжить осуществлять выплаты до 1 июля.

Перевод платежей Пенсионного фонда в этом году откладывается уже второй раз из-за пандемии. До этого была обозначена дата 1 января 2021 года. Все, кто получает выплаты от государства на банковские карты, должны оформить карту "Мир". На карты иностранных платежных систем (Visa, MasterCard) деньги поступать не будут.