Житель Волосово не смог вспомнить сотрудницу ПФР, которая его оскорбила

Житель Волосово Анатолий Терехов, который пожаловался Владимиру Путину на оскорбления, так и не смог вспомнить, как выглядит сотрудница, допустившая невежливое высказывание.

Житель Волосово Анатолий Терехов, который пожаловался Владимиру Путину на оскорбления, так и не смог вспомнить, как выглядит сотрудница, допустившая невежливое высказывание.

Во время ежегодной пресс-конференции президента РФ Терехов рассказал, что ему нахамила одна из работниц в местном отделении Пенсионного фонда России. По словам инвалида, в ответ на его просьбу она сказала: "Вам Путин обещал, вот к нему и обращайтесь", пишет Федеральное агентство новостей.

Корреспондент ФАН пообщался с супругой мужчины Натальей Яковлевой. Женщина отметила, что не знает ни имени, ни даже кабинета, в котором произошла эта ситуация. В ходе проверки сам Терехов так и не смог назвать человека, ответившего ему грубо.

Стало известно, что в клиентской службе ПФР Волосовского района работают всего пять сотрудников. В итоге номер кабинета все же удалось установить. Одна из работающих там женщин была знакома Терехову, поскольку они жили по соседству. Но мужчина уверен, что это точно не она. При этом он затруднился ответить, кто из оставшихся сотрудниц невежливо ему ответил.

В этом году большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходила в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. По мнению политолога Юрия Самонкина, такой формат показал себя эффективным, передает телеканал "360".