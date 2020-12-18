Протурецкие боевики сообщили о начале наступления против курдских сил в Сирии

СМИ сообщают о начале наступательной операции протурецкой «Сирийской национальной армии» против курдских вооруженных формирований на севере САР.

СМИ сообщают о начале наступательной операции протурецкой «Сирийской национальной армии» против курдских вооруженных формирований на севере САР.

Минувшей ночью в Сети было опубликовано видео с заявлением представителей СНА. В нем говорилось о том, что им удалось выбить противника из двух деревень на севере провинции Ракка. Боевики также утверждали, что наступление ведется в координации с ВС Турции, передает ФАН.

Отряды СНА заняли деревни Аль-Мушейрифа и Аль-Джахбель в районе города Айн-Исса севернее трассы М-4. Ранее протурецкие силы уже говорили об оккупации Аль-Мушейрифа, однако позже они самостоятельно покинули деревню. Предположительно, минувшей ночью СНА заняла никем не обороняемый населенный пункт.

Курдское агентство Hawar News сообщает, что наступление ведется при поддержке турецких БПЛА и авиации.