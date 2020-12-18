«Пусть идут куда подальше»: Коммунисты предложили замену Олимпиаде без России

России нужно организовать собственные международные состязания, считают последователи идей Ленина.

Поболеть за Россию на Олимпиаде-2021 в Токио и Зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине не получится. Спортивный арбитражный суд (Court of Arbitration for Sport, CAS) утвердил санкции Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) в отношении РФ, которые запрещают пускать российских спортсменов и лично президента Владимира Путина на крупнейшие мировые соревнования в течение двух лет (до 2022 года).

Деятельность Российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА), по мнению CAS, не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Президент WADA Витольд Банька остался удовлетворен тем, что спортивный суд применил санкции в отношении России, однако глава антидопингового агентства посчитал их слишком мягкими. Изначально эксперты просили четырехлетний бойкот в отношении РФ.

«WADA рада, что выиграла это знаковое дело. Мы не оставили камня на камне [от России] при представлении наших доводов в CAS. <…> Перед лицом постоянного сопротивления и отрицания со стороны России мы четко доказали свою правоту в соответствии с надлежащей процедурой. Это решение является важным моментом для чистого спорта и спортсменов во всем мире», — заявил Банька.

Чтобы поучаствовать в Олимпиаде, российским спортсменам придется согласиться на «нейтральный статус»: отказаться от названия «сборная России», не петь национальный гимн и не состязаться под российским триколором. Лидер КПРФ и депутат Госдумы Геннадий Зюганов в Twitter предложил «красный ответ» санкциям WADA:

«В связи c решением суда в Лозанне [CAS] скажу следующее: народу-победителю негоже выступать под нейтральным белым флагом. Если уж и ехать на Олимпиады, чемпионаты мира и другие международные соревнования, то только под Красным флагом — знаменем Ленина, Великого Октября и Победы!».

В связи c решением суда в Лозанне скажу следующее: народу-победителю негоже выступать под нейтральным белом флагом. Если уж и ехать на Олимпиады, чемпионаты мира и другие международные соревнования, то только под Красным флагом - знаменем Ленина, Великого Октября и Победы! — Геннадий Зюганов (@G_Zyuganov) December 17, 2020

Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил, что редко сходится во взглядах с Зюгановым, но выступление на Олимпиаде и других соревнованиях под белым флагом многие россияне действительно «могут не понять».

«Белый флаг однозначно ассоциируется с капитуляцией и проигрышем, поэтому предложение Зюганова я, как ни странно, поддержу. Мы ["Коммунисты России"] сами уже неоднократно предлагали вернуться к красному флагу, как к государственному, потому что нынешний наш триколор никогда не был государственным. В истории России он был просто флагом торгового флота. Под красным знаменем ходили наши предки славяне, под ним мы выиграли войну. Так что это единственный флаг, под которым имеет смысл выступать с гордостью», — заявил Сурайкин.

Если же перед Россией встанет выбор, выходить на международные соревнования в нейтральном статусе или не выходить вообще, то лидер «Коммунистов России» предлагает бойкотировать состязания. Стране давно пора «завести» собственные Олимпийские игры, на которые «с удовольствием» поедут представители многих государств, уверен Сурайкин.

«В белой форме выходить, конечно, дикое унижение. Нам стоит уже давно начать проводить альтернативные международные игры. Думаю, что многие страны с удовольствием к нам поедут. И пусть они со своим антидопинговым комитетом идут куда подальше. Дилемма-то тяжелая, потому что не выступать нельзя, спортсмен теряет форму, а выступать в униженном состоянии – тоже плохо. Нам надо работать над альтернативными соревнованиями у себя в стране», — заверил коммунист.

В отчете CAS также сказано, что снижение санкционного срока (с четырех лет, которые просили в WADA, до двух) «не следует рассматривать как подтверждение позиции РУСАДА или российских властей». Максим Сурайкин обратил внимание, что санкции WADA являются «абсолютно политическим делом», направленным на ослабление позиций России на мировой арене.

Напомним, в мае 2020 года WADA отчиталась о завершении операции по расследованию манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Специалисты международного агентства заверили, что тщательно проанализировали 153 антидопинговых отчета из 258, предоставленных Россией.

Президент России Владимир Путин, которому теперь тоже нельзя посещать международные состязания, ранее заявлял, что в стране были «достоверно выявленные» случаи применения запрещенных веществ. Однако он опроверг слухи о наличии государственной системы поддержки допинга. Путин подчеркнул, что такого в России никогда не будет.