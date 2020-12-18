Силовики обезвредили вооруженного ножом захватчика квартиры в Москве

Сотрудники СОБР взяли штурмом квартиру с заложницей в столице РФ. Росгвардейцы попали в помещение, где удерживалась девушка, через окно.

Сотрудники СОБР взяли штурмом квартиру с заложницей в столице РФ. Росгвардейцы попали в помещение, где удерживалась девушка, через окно.

Силовики завершили спецоперацию по спасению заложника в доме на Балаклавском проспекте. Они проникли в квартиру через окно, обезвредили вооруженного мужчину, а после вывели из помещения девушку. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, заявили представители Росгвардии.

Захватчиком квартиры оказался ранее судимый 40-летний мужчина. На данный момент злоумышленник находится в отделении, где его допрашивают правоохранители. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За угрозы расправой и захват квартиры ему грозит тюремный срок.