В Турции овцы устроили набег на здание городской администрации

Животные забрались по лестнице и пытались штурмовать здание.

Стадо животных попыталось совершить набег на здание муниципалитета в городе Невшехир, что находится в одной из центральных провинций Турции. Животные забрались по лестнице и пытались проникнуть внутрь. Необычный инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения, сообщает агентство Anadolu.

[ VIDEO ] ‘Small herd’ raids municipality building in Turkey Rogue goats and sheep raid municipality building in Turkey’s central Nevsehir province pic.twitter.com/qQ8Ui8F641