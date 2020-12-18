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18:53   18 Декабря 2020
Весь мир

В Турции овцы устроили набег на здание городской администрации

В Турции овцы устроили набег на здание городской администрации

Стадо животных попыталось совершить набег на здание муниципалитета в городе Невшехир, что находится в одной из центральных провинций Турции. Животные забрались по лестнице и пытались проникнуть внутрь. Необычный инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения, сообщает агентство Anadolu.

Как выяснилось позже, животные убежали от местного фермера, который проживает в соседнем городке Гор. Турецкие СМИ пишут, что успокоить овец удалось только полиции. Известно, что незваных гостей отправили в приют, откуда их позже забрал обеспокоенный пропажей хозяин.

Что именно понадобилось животным в здании администрации и как они убежали с фермы — остается загадкой.

Ранее полиция США арестовала владелицу оравы кошек, собак, белок, слепой совы и мертвого сурка из-за жалобы соседей.

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#турция #овцы

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