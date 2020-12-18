В Турции овцы устроили набег на здание городской администрации

Животные забрались по лестнице и пытались штурмовать здание.

Стадо животных попыталось совершить набег на здание муниципалитета в городе Невшехир, что находится в одной из центральных провинций Турции. Животные забрались по лестнице и пытались проникнуть внутрь. Необычный инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения, сообщает агентство Anadolu.

[ VIDEO ] ‘Small herd’ raids municipality building in Turkey Rogue goats and sheep raid municipality building in Turkey’s central Nevsehir province pic.twitter.com/qQ8Ui8F641 — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) December 15, 2020

Как выяснилось позже, животные убежали от местного фермера, который проживает в соседнем городке Гор. Турецкие СМИ пишут, что успокоить овец удалось только полиции. Известно, что незваных гостей отправили в приют, откуда их позже забрал обеспокоенный пропажей хозяин.

Что именно понадобилось животным в здании администрации и как они убежали с фермы — остается загадкой.

Ранее полиция США арестовала владелицу оравы кошек, собак, белок, слепой совы и мертвого сурка из-за жалобы соседей.