Берлин не подтвердил заявление Навального о его допросе прокуратурой ФРГ

Блогер Алексей Навальный рассказал про допрос, который ему устроили в Германии. Об этом он написал в своих соцсетях.

Блогер Алексей Навальный рассказал про допрос, который ему устроили в Германии. Об этом он написал в своих соцсетях.

Прокуратура Германии провела допрос главы признанного иноагентом ФБК Алексея Навального. Он сообщил в своем Twitter, что это была инициатива России. Беседа заняла целый день, но блогер не поделился деталями, сменив тему. В Германии не подтвердили ни слова Навального о допросе, ни официальные запросы российской стороны. Берлин сослался на конфиденциальность данных.

"Мы не предоставляем никакой информации", — подчеркнул немецкий сенатор Себастьян Брукс.

Германия ранее призывала Россию начать расследование "отравления" Алексея Навального. Однако Берлин не предоставил Москве результаты анализов блогера с тех пор, как пациент попал в немецкую клинику. РФ неоднократно подтверждала готовность провести расследование, если ФРГ предоставит необходимые данные, пишет "ПолитЭксперт".