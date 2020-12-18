Объявлены лауреаты юбилейной премии «Время инноваций-2020» 

В этом году независимой награды удостоились более пятидесяти компаний.

11 декабря уже в десятый раз премия «Время инноваций» назвала флагманов российской экономики, определяющих инновационную деятельность как приоритетную стратегию, тех, кто идет по трудному новаторскому пути, развивая экономику и повышая качество жизни.

В рамках официальной части премии прошла пятая практическая конференция, посвященная презентации бизнес-кейсов участников, обмену опытом по созданию и внедрению инноваций, а также обсуждению перспектив развития потребительских трендов.

Завершением официальной части мероприятия стала торжественная церемония награждения лучших проектов, выделенных экспертами премии, вручаемой за лучшие практики и проекты по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. В этом году независимой награды удостоились более пятидесяти компаний.

Все больше компаний при внедрении инноваций отталкиваются от запросов конечных потребителей, именно этим объяснила успех руководитель отдела маркетинга Inforce Дарья Гладун:

«При создании нашего бренда мы ориентировались на потребности клиентов и пришли к тому, что именно они диктуют нам инновации. Наш продукт с уникальными технологиями делает работу легче и эффективнее. Спасибо, что отметили Inforce в области инноваций».

Спортивная индустрия тоже не стоит на месте – на рынке услуг и товаров появляется все больше новых приложений и методик для усовершенствования взаимодействия с клиентом. Об одном из подобных новшеств рассказала PR-директор X-Fit в России Ольга Чиненова:

«Система тренировочных методик Smart Fitness была создана экспертами X-Fit более пяти лет назад. За это время миллионы людей оценили ее преимущества – смогли вернуться к здоровому образу жизни благодаря восстановлению естественных функций организма и выраженным фитнес-результатам. Важно не просто вывести на рынок новый продукт, а видеть, как он работает – день за днем. Для нас значимо, что именно повседневная практика X-Fit уже не в первый раз получает высокую оценку специалистов».

Новаторские идеи внедряются также и в социальную сферу, модернизируя государственные услуги и решая острые социально-экономические проблемы. Победу одной из таких инноваций в премии прокомментировала Эльмира Хаймурзина, глава городского округа Красногорск:

«Онлайн-агрегатор “Сделано в Красногорске” – это поддержка для предпринимателей. Мы запустили его в апреле, чтобы горожане познакомились с теми, кто работает совсем рядом и, находясь на самоизоляции, смогли заказывать товары местного производства с доставкой и пользоваться услугами, к примеру, образовательных центров, в режиме онлайн. С тех пор количество резидентов платформы “Сделано в Красногорске” возросло в разы – сегодня их уже больше 90, сервисом пользуются тысячи красногорцев».

Итоги прошедшей в Сочи Премии были высоко оценены представителями компаний-участников.

«Для нас большая честь быть в числе победителей, внедряющих инновации в своей деятельности. Признание наших достижений в номинации "Товары для ухода за домом" – лучшая мотивация для дальнейшего развития в области экологичной и безопасной уборки. Благодарим жюри и потребителей за оказанное нам доверие!» – поделилась впечатлениями о победе в двух номинациях Елена Паночевных, креативный директор Greenway.

«Для нас эта награда очень символична! Ровно 40 лет назад история Herbalife Nutrition началась с запуска протеинового коктейля Формулы 1. Сегодня его первый несладкий вкус, куриный крем-суп, победил в категории “Товары для здоровья. Функциональное питание”» – прокомментировала Ирина Силина, вице-президент Herbalife Nutrition в странах СНГ, Балтии, Украине, Монголии и Израиле.

Премия «Время инноваций» учреждена Фондом «Социальные проекты и программы» в 2011 году. Ежегодно экспертный совет, в состав которого входят признанные специалисты в области науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса и органов государственной власти, выявляет лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций во всех сферах.