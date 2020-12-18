Пригожин в новом иске требует по 5 млн рублей с Навального и Милова

Предприниматель Евгений Пригожин подал иск против главы признанного иноагентом ФБК Алексея Навального и сотрудника фонда Владимира Милова.

Предприниматель Евгений Пригожин подал иск против главы признанного иноагентом ФБК Алексея Навального и сотрудника фонда Владимира Милова.

Бизнесмен обвинил сотрудников фонда в публичной дискредитации в Сети. Навальный и Милов причастны к созданию и распространению недостоверной информации о Пригожине. Материал порочит честь и деловую репутацию предпринимателя. Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала копию нового иска бизнесмена.

Евгений Пригожин потребовал взыскать с каждого ответчика по 5 млн рублей за моральный ущерб. Навальный и Милов также должны удалить ролик из интернета. Пригожин намерен получить еще 150 тыс. рублей, если сотрудники ФБК не удалят ролик, а за дальнейшее неисполнение требований суда он может запросить по 25 тыс. рублей в день.

Юристы бизнесмена ранее составляли другой иск против блогера Навального и его сторонника Милова. Сотрудники фонда распространили фейк о якобы незаконной деятельности Пригожина, пишет Федеральное агентство новостей.