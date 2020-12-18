"Это уже история": Алиев о карабахском конфликте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ заявил, что говорить о конфликте в НКР можно в прошедшем времени.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ заявил, что говорить о конфликте в НКР можно в прошедшем времени.

На заседании Совета глав государств СНГ Ильхам Алиев предостерег "реваншистские силы в Армении" от попыток пересмотреть трехстороннее заявление по Карабаху.

"Я полностью согласен с Владимиром Владимировичем Путиным в том, что, говоря о нагорнокарабахском конфликте, мы должны говорить уже о том, что было в прошлом. Это уже история", - сказал он.

Алиев также отметил успешную работу российских миротворцев в регионе.

"Она (российская миротворческая миссия – ред.) находится в постоянном контакте с соответствующими структурами Азербайджанской Республики. За почти полтора месяца с момента подписания заявления (о прекращении боевых действий в Карабахе - ред.) был всего один инцидент, нарушение прекращения огня. Буквально за один день инцидент был исчерпан, режим прекращения огня сохраняется, и, думаю, с каждым днем он будет все прочнее и прочнее", - заключил президент Азербайджана.

Ранее в ходе большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина российский лидер заявил, что позиция Кремля по Нагорному Карабаху заключается в урегулировании ситуации без кровопролития.