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12:32   18 Декабря 2020
Экономика

Мишустин разъяснил порядок начисления детских пособий до Нового года

Мишустин разъяснил порядок начисления детских пособий до Нового года

Семьям, которые уже получали выплаты на детей от государства, перечислят "новогоднее" пособие в автоматическом порядке, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, в других случаях заявления на новую выплату будут рассматриваться отдельно в течение пяти дней.

Ранее в Пенсионном фонде России отметили, что пособие получат семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. Размер "новогодней выплаты" составит 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

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#пособие #порядок #мишустин

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