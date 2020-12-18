Мишустин разъяснил порядок начисления детских пособий до Нового года

Семьям, которые уже получали выплаты на детей от государства, перечислят "новогоднее" пособие в автоматическом порядке, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Семьям, которые уже получали выплаты на детей от государства, перечислят "новогоднее" пособие в автоматическом порядке, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, в других случаях заявления на новую выплату будут рассматриваться отдельно в течение пяти дней.

Ранее в Пенсионном фонде России отметили, что пособие получат семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. Размер "новогодней выплаты" составит 5 тысяч рублей на каждого ребенка.