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12:29   18 Декабря 2020
Общество

Российскую вакцину "Спутник V" признали научным прорывом уходящего года

Российскую вакцину "Спутник V" признали научным прорывом уходящего года

Американский научный журнал Science назвал главным научным прорывом года вакцины от коронавирусной инфекции.

В опубликованной статье говорится, что имеются в виду препараты Moderna, Pfizer-BioNTech, "Спутник V" и другие аналоги. Главный редактор журнала Голден Торп рассказал, они предполагали, что главный научный прорыв в 2020 году будет связан с COVID-19. Но только недавно стало понятно, что это будут вакцины от коронавирусной инфекции.

Торп также добавил, что раньше изобретение вакцины казалось чем-то невозможным, однако сейчас уже началась массовая вакцинация. Вместе с этим, в лидеры прошли лечение при помощи генома CRISPR и создание онлайн-общества темнокожих ученых.

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#вакцина #американский журнал #коронавирус

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