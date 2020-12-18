Следственный комитет завершил расследование дела бывшего главы МВД Коми

Расследование уголовного дела в отношении бывшего главы МВД Республики Коми Виктора Половникова завершено, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Расследование уголовного дела в отношении бывшего главы МВД Республики Коми Виктора Половникова завершено, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Половников обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Против него возбуждено два уголовных дела по статьям ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

По версии следствия, в 2017 году Половников, будучи министром внутренних дел Коми, получил через посредников 14 млн рублей в качестве взятки и 25 млн рублей за помощь обвиняемому в мошенничестве. За эту сумму экс-глава МВД республики дал указание изменить обвиняемому меру пресечения на подписку о невыезде вместо заключения под стражу. Следствие установило, что часть незаконно добытых средств были легализованы путем приобретения квартиры в таунхаусе и доли на земельный участок.