Журналист Рар назвал назвал обращение Путина "сигналом Западу"

Президент России Владимир Путин посредством ежегодной пресс-конференции послал сигнал Западу, заявил немецкий журналист-международник Александр Рар.

Президент России Владимир Путин посредством ежегодной пресс-конференции послал сигнал Западу, заявил немецкий журналист-международник Александр Рар.

Журналист считает, что российский президент воспользовался удачным моментом, когда в США к власти приходит другой лидер, а в Германии через некоторое время канцлер Ангела Меркель покинет свой пост.

"Путин послал сигнал Западу, что у нас есть очень серьезные конфликты и по некоторым вопросам мы просто не сможем никогда согласиться. Но есть шанс где-то договориться и повернуть ситуацию в более положительное русло", — отметил Рар.

Кроме того, журналист заявил, что проживающие в Москве иностранные корреспонденты, крайне критически пишут о Российской Федерации, а западные СМИ рассматривают страну очень негативно.