Все страны Евросоюза выиграют от запуска нового российского газопровода, однако Польша продолжает выступать против проекта. Политику Варшавы объяснил аналитик Игорь Юшков.

Все страны Евросоюза выиграют от запуска нового российского газопровода, однако Польша продолжает выступать против проекта. Политику Варшавы объяснил аналитик Игорь Юшков.

Сегодня главным путем снабжения Европы газом является Украина. Транзит по территории страны вызывает большое количество трудностей из-за изношенности местной инфраструктуры, однако иного способа доставить голубое топливо до потребителя до последнего момента не было. После запуска "Северного потока — 2" Киев утратит статус главного транзитера, а ЕС сможет получать ресурсы напрямую.

Разумеется, Киев выступает против достройки газопровода. В Европе его позицию поддерживает только Польша, отметил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН. Обе страны находятся под влиянием США, которым крайне невыгодно сотрудничество России и ЕС. Вашингтон стремится перекрыть газовую трубу и повысить свое присутствие на европейском рынке.