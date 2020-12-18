Проекты Петербурга вышли в лидеры премии по ландшафтной архитектуре

Петербургские проекты вышли в лидеры Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре текущего года.

Петербургские проекты вышли в лидеры Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре текущего года.

Первое место в одной из номинаций завоевал проект благоустройства территории набережной реки Охта. Глава Северной столицы Александр Беглов рассказал, что создание общественных пространств — одно из важнейших направлений городского благоустройства.

Губернатор отметил, что в городе таких объектов должно быть больше. Работы по преобразованию набережной будут продолжены в 2021 году, уточнил Беглов.

В номинации "Лучший реализованный объект ландшафтной архитектуры социального назначения" победил Бестужевский сад. Целью этого проекта было формирование инклюзивной среды для пациентов реабилитационного центра.