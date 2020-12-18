Пашинян пропустит Совет глав СНГ

Глава Правительства Армении Никол Пашинян не будет участвовать во встрече глав СНГ. Однако политической подоплеки в этом нет, сообщили в пресс-службе правительства.

Глава Правительства Армении Никол Пашинян не будет участвовать во встрече глав СНГ. Однако политической подоплеки в этом нет, сообщили в пресс-службе правительства.

В это время политик будет участвовать в траурной процессии в связи со смертью своего отца Вовы Пашиняна.

"Премьер Пашинян в это время будет участвовать в похоронах своего отца, поэтому и не сможет принять участие в заседании Совета глав государств СНГ", — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что премьер-министр не возложил эту обязанность ни на кого из вице-премьеров, поэтому со стороны Еревана в заседании Совета вообще никто участвовать не будет.